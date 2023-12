Gerentes de banco são presos após fraude de mais de R$ 1 milhão, na Capital

Dois gerentes de banco foram presos na manhã desta segunda-feira (11), em Campo Grande, após furto de mais de R$ 1 milhão, em um banco da cidade, em agosto deste ano. A prisão faz parte da Operação Mikrotic, deflagrada pelo Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) logo nas primeiras horas da manhã.

Com a Operação, policiais do Garras cumpriram mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão nos bairros Tiradentes e Buriti. Os detidos foram encaminhados para a sede do Garras e, por enquanto, não há informações sobre o que foi encontrado e apreendido nas residências.

A operação faz parte de uma investigação que se iniciou após um sequestro, no dia nove de outubro, de um casal de bancários. Na época, três pessoas foram presas, e em depoimento, alegaram que o funcionário sequestrado estava envolvido em esquema de fraude.

