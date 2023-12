Principal suspeito por estuprar e matar jovem é preso em Dourados

Principal suspeito seria suposto namorado da vítima

Um rapaz de 19 anos foi preso no início da tarde de domingo (10), como principal suspeito de ter estuprado e matado a adolescente Karina Ferreira Isnardi, 16. O suposto criminoso foi preso na Aldeia Jaguapiru, aonde a vítima foi encontrada morta com sinais de violência sexual horas antes do dia.

Segundo Dourados News, A captura foi feita por policiais militares e lideranças indígenas. Durante a condução do suspeito ao Primeiro Distrito Policial, ele confessou ter matado a jovem e, disse não se lembrar de detalhes, pois estava embriagado.

Duas pessoas foram ouvidas na delegacia e também apontam o rapaz como autor do crime. Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) estão a frente das investigações.