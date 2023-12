Precisa de emprego? São mais de 8 mil oportunidades no estado

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece nesta semana 5.865 mil vagas de emprego. As vagas são nos setores do comércio, serviços, redes de fast food e agronegócio, entre outros.

Em Campo Grande são 2.186 vagas em vários segmentos, entre elas são 22 para açougueiro, 51 de ajudante de carga e descarga de mercadoria, 72 de atendendo de balcão, 121 de atendente de lanchonete, entre tantas outras.

Já pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) são 2.316 mil vagas disponíveis em 186 funções diferentes. Dentre elas, são 171 vagas para repositor de mercadoria, 60 vagas para ajudante de carga e descarga, 49 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 18 vagas para pedreiro, 21 vagas para técnico de carnes e derivados, entre outras.

Das que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.539 oportunidades em 85 funções. Sendo 107 vagas para auxiliar de limpeza, 24 vagas para soldador, 19 vagas para atendente de balcão, 14 vagas para auxiliar de lavanderia, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 57 vagas em 09 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 29 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, motorista de ônibus rodoviário, com 2 vagas, auxiliar administrativo,

com 5 vagas, recepcionista atendente, com 1 vaga, entre outras.

Interior

Já no interior, Batayporã, tem 139 oportunidades de trabalho em aberto. Também estão na lista Cassilândia, com 356 vagas, Chapadão do Sul (337), Dourados (521), Iguatemi (623), Ponta Porã (141), Sidrolândia (224) e Três Lagoas (318 vagas).

Serviço

Os interessados nas vagas devem levar o RG, CPF, comprovante de residência e histórico de trabalho (caso a vaga solicite).

Quem tiver interesse em uma vaga ofertada pela Funtrab na Capital deve comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas ou requerer seguro-desemprego.

Já quem tiver interesse em uma vaga ofertada pela Funsat, deve fazer um cadastro presencialmente, ou atualizá-lo no endereço da sede deles localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para checar a disponibilidade das vagas acesse esse link para vagas da Funtrab ou esse link para vagas da Funsat.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura de Campo Grande.

