Gaeco faz operação contra família Razuk em Campo Grande e Dourados

A família Razuk é alvo de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na manhã desta terça-feira (25). Conforme informações preliminares, mandados são cumpridos simultaneamente em Campo Grande e em Dourados, considerado reduto eleitoral do grupo político.

Em Dourados, equipes do Gaeco, braço do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), e do Batalhão de Choque da Polícia Militar estão na residência do ex-deputado estadual Roberto Razuk. Ele é pai do atual deputado estadual Neno Razuk (PL), um dos nomes mais influentes da família no cenário político sul-mato-grossense.

Outro alvo das diligências é a empresa Criativa Technology Ltda., no Jardim Água Boa, também em Dourados. A empresa pertence ao empresário Sergio Donizete Balthazar, que em março deste ano ingressou com um mandado de segurança no TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), para tentar suspender a licitação da loteria Lotesul. Na ocasião, as custas judiciais da ação foram pagas via Pix pelo ex-deputado Roberto Razuk, o que chamou atenção dos investigadores.

Entre os alvos desta terça-feira também estaria o empresário Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”. Chefe de gabinete do deputado Neno Razuk, ele trabalha para a família há quase 20 anos e ocupa posição estratégica no núcleo político do grupo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o foco da investigação que motivou a operação. Contudo, além da controvérsia envolvendo a Lotesul, a família Razuk foi alvo de operações recentes relacionadas à suposta atuação no jogo do bicho em Mato Grosso do Sul.

O Gaeco ainda não divulgou detalhes sobre a quantidade de mandados cumpridos, nem esclareceu se as apurações desta terça-feira fazem parte de um desdobramento de investigações anteriores. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas ao longo do dia.

