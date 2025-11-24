Parte do muro da Base Aérea é derrubada após colisão em Campo Grande

Foto: Reprodução/Leitor O Estado
Foto: Reprodução/Leitor O Estado

 Circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas

Um trecho do muro que cerca a Base Aérea de Campo Grande ficou destruído na tarde desta segunda-feira (24) após ser atingido por uma caminhonete Volkswagen Amarok, branca. A colisão aconteceu na Avenida Duque de Caxias, próximo do cruzamento  com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, no Bairro Santo Antônio.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis vítimas. Equipes da base área estão no local para atender a ocorrência na unidade militar.

