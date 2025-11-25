Tempo mais seco e pancadas de chuvas isoladas estão previstos em regiões de MS

Chuvas podem ocorrer principalmente nas regiões centro, norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul

Nesta terça-feira (25), a previsão indica tempo firme em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo mais seco no estado. O calor é destaque e as temperaturas entram em elevação, com máximas que podem alcançar até 39°C, especialmente na região pantaneira. Também são esperados baixos índices de umidade

relativa do ar, variando entre 15% e 40%.

Porém, não se descartam pancadas de chuvas isoladas, principalmente nas regiões centro, norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-21°C e máximas entre 27- 33°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18-26°C e as máximas entre 32-39°C. Nas regiões do bolsão, leste enorte, os termômetros registram mínimas entre 18-22°C e máximas entre 30-35°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-23°C e máximas de até 34°C. Os ventos estarão variáveis entre o quadrante sul e quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.