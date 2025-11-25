Esta terça-feira (25) começa com 1.370 vagas de emprego anunciadas pela Funsat

Para quem busca emprego em Campo Grande, uma boa alternativa é recorrer à Funsat (Fundação Social do Trabalho), órgão da Prefeitura Municipal que atua como Agência de Intermediação de Mão de Obra. Nesta terça-feira (25), a fundação anuncia 1.370 vagas, oferecidas por 185 empresas. Desse total, 977 oportunidades não exigem experiência profissional anterior.

As vagas abrangem 154 profissões e refletem a diversidade do mercado local. Entre as ocupações com maior número de postos estão: açougueiro (19 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (30), alimentador de linha de produção (10), auxiliar de limpeza (127), consultor de vendas (20), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), operador de caixa (149) e pedreiro (13).

No grupo de oportunidades com perfil aberto, que incluem treinamento remunerado, há vagas para: ajudante de obras (2), atendente de cafeteria (6), atendente de lanchonete (34), consultor de vendas (15), repositor de mercadorias (99) e trabalhador de extração florestal (13).

Para PcD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 49 vagas, distribuídas entre as funções de: auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar administrativo (2).

A Funsat também está com 26 vagas temporárias abertas, atendendo à demanda de empresas com contratos de curta duração.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, das 7h às 16h, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Informações adicionais podem ser obtidas pelos perfis oficiais da fundação nas redes sociais — no Instagram, pelo @funsat.cg, e no Facebook, buscando por “Funsatcampograndems”. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

