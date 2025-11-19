Gaeco deflagra operação Tríade contra núcleo do PCC em Chapadão do Sul e quatro cidades de Mato Grosso

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado) desencadeou na manhã desta quarta-feira (19) a operação Tríade, com o objetivo de cumprir mandados de busca e prisão contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande, e em outras quatro cidades do estado de Mato Grosso.

A ação busca desarticular um núcleo ativo da facção criminosa no estado vizinho. Para isso, o MPMT (Ministério Público de Mato Grosso) conta com apoio da Polícia Militar e de equipes da Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira), unidade da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reconhecida pela atuação em combate ao crime organizado na região fronteiriça.

De acordo com as autoridades, o grupo investigado vinha expandindo sua atuação, envolvido em crimes como tráfico de drogas, homicídios e outras ações violentas que fortaleciam o poderio do PCC em diversas localidades. Durante as investigações, os promotores do Gaeco reuniram um conjunto de provas considerado “robusto”, suficiente para a solicitação das ordens judiciais.

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e ordens de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres. Os alvos estão distribuídos pelos municípios de Cáceres, Barra do Bugres, Várzea Grande e Sorriso, no Mato Grosso, além de Chapadão do Sul, onde o grupo também mantinha ramificações.

O nome Tríade faz referência direta à sigla composta por três letras da facção criminosa, segundo explicam os promotores responsáveis pela investigação.

O Gaeco informou que as apurações continuam e que novas fases da operação podem ser desencadeadas conforme surgirem novos elementos. A ofensiva reforça o combate integrado ao crime organizado na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

