Feriado prolongado: prefeitura da Capital transfere ponto facultativo do Dia do Servidor para sexta (21)

A Prefeitura de Campo Grande informa que, conforme o Decreto Municipal nº 16.364/2025, a comemoração do Dia do Servidor Público Municipal, tradicionalmente celebrada em 28 de outubro, foi transferida para sexta-feira, 21 de novembro, dia seguinte ao feriado nacional da Consciência Negra.

Em razão da transferência, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, incluindo unidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, além das escolas da Rede Municipal de Ensino.

Os serviços essenciais não serão afetados. As áreas de saúde, segurança e assistência social funcionarão normalmente, em regime de plantão, para garantir o atendimento à população.