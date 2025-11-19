Atenção, motoristas! Rotatória da Av. Rachid Neder é interditada para reparos após danos causados pelas chuvas

A rotatória entre a Avenida Rachid Neder e a Avenida Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande, está interditada desde a manhã desta quarta-feira (19), para a execução de reparos e aplicação de nova capa asfáltica, após os danos causados pelas chuvas.

O bloqueio ocorre no trecho da rotatória da Rachid Neder, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Ernesto Geisel. Já os motoristas que seguem pela Av. Ernesto Geisel, no sentido Centro–bairro, continuam conseguindo fazer a conversão no local.

Conforme divulgado, a interdição, que conta com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana), tem previsão de conclusão até as 12h de hoje.

