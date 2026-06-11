Fuzileiro naval é baleado na nuca durante roubo de carro; colega de farda está entre os presos em Corumbá

Um fuzileiro naval de 24 anos foi baleado na nuca durante o roubo do próprio veículo na madrugada desta quinta-feira (11), em Corumbá, município localizado a 428 quilômetros de Campo Grande. Três jovens foram presos em flagrante suspeitos de participação no crime, entre eles outro militar da Marinha, identificado como Davi Batista Santos, de 21 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em seu alojamento quando foi procurada por Davi, que pediu uma carona. O militar concordou e conduziu o Chevrolet Ônix prata até o destino indicado. No entanto, ao entrar no veículo, o passageiro retirou a chave da ignição, sacou um revólver e anunciou o assalto, obrigando a vítima a se deslocar para o banco traseiro com a cabeça abaixada.

Durante a ação, outros dois homens, identificados como Claudio Victor Gutierrez de Lima, de 23 anos, e Clayton Orlando Mendoza Yanez, de 18 anos, entraram no carro. O grupo seguiu inicialmente em direção à região da Estrada da Bocaina, mas mudou o trajeto após suspeitar da presença de equipes de segurança. O destino passou a ser uma rua de terra nos fundos do Residencial Flamboyant III.

No local, conforme relato da vítima, Davi retirou o colega de farda do veículo, o colocou no chão e efetuou um disparo na região da nuca. Em seguida, os suspeitos fugiram levando o automóvel. Mesmo ferido, o militar conseguiu caminhar até uma conveniência próxima e pedir ajuda. Populares o levaram até a UPA Guatós, onde exames confirmaram a presença de um projétil alojado na nuca. Apesar da gravidade do ferimento, ele permaneceu consciente e orientado durante o atendimento, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa Municipal.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, forças de segurança iniciaram buscas pelos suspeitos e pelo veículo roubado. Davi foi localizado em uma lanchonete na cidade de Ladário. Dentro do carro dele, os policiais encontraram um revólver calibre .22 com munições deflagradas e percutidas, além de aproximadamente 10,4 gramas de skunk. Também foram apreendidos joias, um relógio, um soco inglês e uma fita-crepe que, segundo relato posterior dos comparsas, seria utilizada para amarrar a vítima.

O Chevrolet Ônix roubado foi recuperado no Posto Fiscal Esdras, já próximo à fronteira com a Bolívia. No veículo estavam Claudio e Clayton, que acabaram detidos. Em depoimento, ambos afirmaram que receberiam R$ 1 mil cada pela participação no crime. Segundo os relatos, o plano inicial era apenas render e amarrar a vítima para levar o carro ao país vizinho, mas Davi teria decidido atirar contra o militar por conta própria.

Ainda de acordo com a polícia, Davi declarou que a droga encontrada em seu veículo teria sido adquirida na barbearia de Claudio e afirmou que os dois já haviam realizado outras ações semelhantes anteriormente. O caso foi comunicado à cadeia de comando da Marinha, uma vez que suspeito e vítima pertencem à corporação.

Os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada. Eles responderão, inicialmente, por tentativa de homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e resistência. A reportagem procurou a Marinha do Brasil para comentar o caso, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação da instituição.

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