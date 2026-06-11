Mulher é esfaqueada mais de oito vezes no Nova Lima e suspeitas são detidas por tentativa de homicídio

Uma mulher de 40 anos foi vítima de uma violenta tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (10), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ela recebeu mais de oito golpes de faca e ainda foi agredida com uma enxada durante o ataque ocorrido na Rua Francisco Pereira Coutinho. Duas mulheres, de 43 e 19 anos, foram presas, enquanto uma adolescente de 16 anos foi apreendida por suspeita de participação no crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas por volta das 20h após denúncias de que uma mulher estava caída na via pública com intenso sangramento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo socorrida por moradores da região, que relataram terem presenciado as agressões.

Testemunhas informaram que três mulheres participaram do ataque. Segundo os relatos, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca e também sofreu agressões com uma enxada. Os moradores indicaram aos policiais a identidade das suspeitas e o endereço onde elas poderiam ser encontradas.

Os militares foram até a residência indicada e localizaram a mulher de 43 anos. Durante a abordagem, a filha dela, de 19 anos, e uma adolescente de 16 anos saíram do imóvel e, conforme registro policial, admitiram envolvimento nas agressões. As três foram encaminhadas para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Após as detenções, a equipe policial retornou ao local do crime para acompanhar os trabalhos da perícia. Uma faca com aproximadamente 20 centímetros de comprimento foi encontrada a cerca de 30 metros de onde a vítima estava caída. Testemunhas afirmaram que o objeto teria sido abandonado pelas suspeitas após o ataque. A enxada mencionada nos depoimentos não foi localizada.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA Coronel Antonino, onde permaneceu internada na área vermelha. O médico responsável pelo atendimento informou que, naquele momento, ainda não era possível determinar a gravidade exata dos ferimentos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e a participação de cada uma das envolvidas.

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