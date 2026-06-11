Atenção, condutores: Afonso Pena com Bahia tem trânsito parcialmente interditado

A AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que realizará uma intervenção operacional no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Bahia, no sentido Centro – Shopping Campo Grande, nesta quinta-feira (11).

Para a execução dos serviços, haverá o bloqueio temporário de uma faixa de rolamento das 8h30 às 10h30 e entre 13h30 e 16h30. O trânsito permanecerá liberado no local, com interdição parcial da via e controle de fluxo por equipes da AGETRAN.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao passar pela região, respeitem a sinalização implantada e, se possível, busquem rotas alternativas durante os períodos de intervenção.

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