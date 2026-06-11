Discussão entre alunas termina com pai agredido a capacetadas em Campo Grande

Uma discussão entre duas adolescentes dentro de uma escola terminou em caso de polícia na noite dessa quarta-feira (10), na Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Um homem de 33 anos foi agredido com golpes de capacete por uma mulher de 46 anos, mãe de uma das estudantes envolvidas no desentendimento.

Segundo o boletim de ocorrência, as adolescentes teriam discutido durante o período da tarde na unidade escolar. Após tomar conhecimento da situação, a mulher decidiu ir até a residência do pai da outra jovem para cobrar explicações sobre o ocorrido.

No local, a conversa evoluiu para agressão. Conforme o registro policial, a mulher atacou o homem utilizando um capacete, causando lesões na vítima. A Polícia Militar foi acionada e uma equipe da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar compareceu ao endereço para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com os policiais, mesmo com a presença da equipe no local, a suspeita continuou exaltada e teria ameaçado o homem de morte. Conforme consta no boletim, ela afirmou que o mataria “dez vezes” caso ele encostasse em sua filha.

A mulher foi detida e encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos legais, ela foi liberada. A Polícia Civil deverá analisar os fatos e as circunstâncias envolvendo as agressões e as ameaças relatadas pela vítima.

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