Furgão pega fogo e assusta funcionários em galpão de Campo Grande

Um furgão foi atingido por fagulhas de solda e teve o baú destruído pelas chamas, na manhã desta quarta-feira (12), em um galpão localizado no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Os funcionários e equipe do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas.

O galpão é de uma empresa de assistência técnica de furgões. Segundo um funcionário que estava no local no momento em que tudo aconteceu, as fagulhas de solda atingiram o veículo e um barracão de lona, dando início ao fogo.

Assustados, os funcionários passaram a tentar apagar as chamas jogando água e acionaram o resgate. Ninguém ficou ferido.

A fumaça também assustou trabalhadores da região, já que era possível ver sinais de fogo de longe.

