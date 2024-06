Lenda japonesa é inspiração para novo livro de Beca Casal

Antologia ‘Vermelho Invisível’ é celebração ao amor por meio de poemas da autora

Há uma lenda chinesa, que foi amplamente difundida no Japão, chamada Akai Ito, que diz que quando uma pessoa é destinada a outra, ambas têm um laço vermelho que as ligam, no dedo mindinho. Esse laço, que não é visível a olho nu, pode embaraçar, emaranhar, mas nunca se romperá; quanto mais distantes essas almas estiverem, mas tristes ficarão, e o fio mais longo; nem a morte os separa, apenas alargo o laço para que os amantes se encontrem em outra vida. Essa é a premissa do novo livro da autora sul-mato-grossense Beca Casal, ‘Vermelho Invisível’, que terá evento de lançamento hoje (13), a partir das 17h, na cafeteria Doce Lembrança.

Escritora e poetisa desde a adolescência, Beca Casal já publicou outros três livros pela Amazon, incluindo uma versão em inglês de uma de suas obras.

‘Vermelho Invisível’ é uma antologia (conjunto de textos que exploram uma mesma temática) de poemas de amor, que teve seu lançamento digital no Dia dos Namorados, celebrado ontem (12). A autora, inspirada pela lenda do fio vermelho do destino, busca transportar os leitores por uma jornada poética que celebra a essência do amor.

“Essa lenda fala muito intimamente comigo, e com os meus anseios pessoais de relacionamento. Quando comecei a fazer a curadoria dos poemas que eu já tinha escritos, percebi que eles tinham em comum esse desejo, essa esperança de encontrar o ‘amor verdadeiro’. Por se tratar de um livro pensado para o Dia dos Namorados, quis trazer essa temática romântica que já é muito presente na minha produção literária”, disse Beca Casal em entrevista ao jornal O Estado.

Os leitores serão imersos em um mundo de romance e esperança. Cada poema foi cuidadosamente elaborado para inspirar e apaixonar, narrando uma história que começa com a solidão e o desejo de encontrar um amor verdadeiro, passando pelo encontro e a descoberta de um novo alguém, culminando em juras de amor e a escolha de estar em uma relação. Conforme a autora, mesmo que o livro seja uma antologia, há poemas que foram escritos especialmente para ‘Vermelho Invisível’.

“Alguns dos poemas que eu já tinha escrito, foram produzidos nos últimos quatro anos, e falam sobre a minha busca pessoal pelo amor mesmo. Os outros foram escritos para o meu namorado, falam de nós, do nosso encontro, nosso relacionamento, nossos sentimentos”, explicou.

“Todos os poemas de Vermelho Invisível tem como ponto de partida a esperança e a fé no amor duradouro, no encontro entre almas gêmeas e nesse sentimento avassalador de querer e ter encontrado o seu amor para vida toda”, completa Casal.

Diferenças e semelhanças

A nova obra de Beca Casal se assemelha aos seus livros anteriores ‘Para Você’ e ‘Tempestade’, por serem publicados em um formato mais curto, o que para a autora facilita para a publicação em plataformas digitais, a dinâmica de leitura é mais rápida e precificação. Mas, Casal indica que ‘Vermelho Invisível’ marca uma nova fase em sua escrita, mais madura. “Há uma pitada de diversão também, como no poema “Como Saber Se é Amor?”, em que faço uma brincadeira com o hábito que temos de fazer testes online.

Com Vermelho Invisível eu faço um retorno à minha essência romântica, e é isso o que os leitores podem esperar: muito romance”.

O livro será publicado inicialmente em formato digital, disponível para dispositivos e aplicativos Kindle. Além disso, estará acessível gratuitamente para os assinantes do Kindle Unlimited.

“A publicação digital me permite publicar com uma frequência maior e alcançar um público mais diverso e amplo do que a publicação independente física possibilitaria por conta dos custos de publicação e envio. Como eu publico em todas as lojas da Amazon, e já publiquei a versão em inglês de um dos meus livros, tenho leitores em outros países das Américas, Europa e Ásia”, explica.

Beca também compartilha que começou a publicar suas poesias e se afirmar como escritora em 2020, sendo co-fundadora do coletivo literário Um Tinteiro, do qual participou ativamente até 2021.

A autora convida todos a se juntarem a ela no Café Doce Lembrança para celebrar este lançamento especial. “Vermelho Invisível” promete ser uma leitura envolvente e emocionante, perfeita para celebrar o amor em suas diversas formas.

O evento de lançamento será hoje (13), das 17h às 20h, no Café Doce Lembrança, na rua Dom Aquino, 2.055, Centro.

Por Carolina Rampi

