Carreta carregada de produtos importados tomba e motorista fica ferido na BR-262

Uma carreta carregada com cerca de 20 toneladas de produtos importados tombou na BR-262, na região do Porto Seco, sentido ao Indubrasil, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (12). O motorista, de 40 anos, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo relatos de outro motorista, que seguia mais à frente, dirigindo um caminhão-baú, quando olhou pelo retrovisor notou que a carreta seguia normal e de repente tombou. “Ele estava vindo normal e simplesmente tombou, acredito que ele possa ter desviado de algum bicho e virou”, detalhou.

O condutor da carreta foi socorrido com escoriações e encaminhado para uma unidade de saúde.

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local. No trecho, havia marcas de frenagem no asfalto.