Motorista de caminhão guincho é preso com supermaconha

Na última terça-feira (11), um motorista de caminhão guincho foi preso por Agentes da Polícia Rodoviária Federal, por estar transportando 18 quilos da supermaconha. O caso aconteceu durante fiscalização na BR-262, em Corumbá, a droga estava escondida no veículo que era guinchado.

De acordo com a PRF, os agentes fiscalizavam um trecho da rodovia quando abordaram um caminhão guincho, que transportava um Nissan/Versa. Questionado, o motorista do caminhão disse ter sido contratado para levar o carro até São Paulo.

Durante a vistoria, os agentes encontraram um compartimento oculto no assoalho. Dentro, estavam os tabletes de skunk. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

