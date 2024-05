Funcionário rouba equipamento de empresa avaliado em R$ 100 mil e anuncia em site de compras online

Neste sábado (04), um homem foi preso por roubar um equipamento da empresa que trabalhava avaliado em 100 mil reais. O autor do crime, chegou a anunciar o equipamento na plataforma Mercado Livre no valor de R$ 43,000,00.

A denúncia foi feita a polícia por funcionários da empresa “Oi” de que o equipamento de medição óptica em telecomunicações MTS-5800 (100gb) marca VIAVI estava sendo anunciado na internet. Também foi informado ainda que o autor efetuaria a entrega do objeto na via pública no bairro Parque do Lageado, na cidade de Campo Grande.

Após isso, a polícia foi até o local e abordou o suspeito na posse do objeto supracitado. Após abordado, este informou que é funcionário da empresa vítima do furto e que havia subtraído o objeto do seu local de trabalho há um mês.

Diante do exposto, o autor, juntamente do objeto, foi encaminhado até a Delegacia de Furtos e Roubos para os procedimentos legais cabíveis.

