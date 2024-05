Foragido da Justiça entra em confronto com policiais e é morto

Na noite desta sexta-feira (03), Rosinaldo Ferreira dos Santos, conhecido como “Baiano”, foi morto por policiais do Batalhão de Choque em uma chácara situada em Rochedo. O suspeito, que era foragido da Justiça, reagiu atirando contra os policiais durante a abordagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre o paradeiro de Rosinaldo na chácara, onde o encontraram montado em uma moto. Ao ordenarem que ele parasse, ele abriu fogo contra os policiais. Em resposta, os militares dispararam contra ele, fazendo com que perdesse o controle da moto e caísse. Na revista realizada, encontraram um revólver calibre 38 e munições, além de uma faca.

Devido à gravidade dos ferimentos, Rosinaldo foi socorrido até o hospital de Rochedo, porém não resistiu e veio a óbito. Durante a investigação na chácara onde ele estava residindo, foi encontrado um saco plástico contendo munições calibre 38 e 380. Polícia Civil e a perícia foram acionadas, resultando na apreensão da arma, das munições e da moto, que foi reportada como furtada em Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais