Homem suspeito de tentar matar irmão a facadas é preso em Juti

Nesta sexta-feira (03), uma ação conjunta entre as delegacias de polícia civil das cidades de Ivinhema e Jutí, prendeu um homem de 34 anos suspeito de tentar assassinar seu próprio irmão a facadas. O incidente ocorreu no ano de 2015, na cidade de Novo Horizonte do Sul, quando, após uma discussão, o indivíduo teria atacado seu irmão com duas facadas.

A vítima sobreviveu aos golpes de faca. Durante esse tempo, o suspeito estava foragido. Depois de investigações, foi localizado o paradeiro do suspeito na cidade de Juti. Após isso, a polícia de Juti foi acionado para que a prisão fosse realizada.

O preso foi encaminhado ao presídio local, onde aguardará o desenrolar do processo pelo crime de tentativa de homicídio, que estava suspenso devido à sua condição de foragido.

Para fazer denúncias anônimas, basta entrar em contato através do “Whatsapp” da SIG (67-99208-9491), com garantia de sigilo aos denunciantes.

