Governo atualiza relatório da operação de socorro e assistência no Rio Grande do Sul

A Sala de Situação estruturada para acompanhar as ações de socorro e assistência às pessoas afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul consolidou um balanço dos trabalhos do dia. O relatório de operação, divulgado no início da noite desta sexta-feira (3/5), é a base para que o Governo Federal monte novas estratégias de apoio ao estado, inteiramente voltadas para a preservação da vida.

BALANÇO — De acordo com a última atualização do governo estadual, os números indicavam 265 municípios atingidos e 351.639 pessoas afetadas. O estado contabiliza 24.080 desalojados e outras 8.168 pessoas em abrigos, com 39 mortes e 68 desaparecidos.

PREVISÃO DO TEMPO — Conforme os órgãos de monitoramento e previsão hidrometeorológica — Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) — a frente fria segue em direção à Santa Catarina, atingindo o Sul do Paraná.

Atualizações nas ações de socorro e assistência ao Rio Grande do Sul

Ministério da Saúde

A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente iniciou o envio por via aérea dos 20 kits de insumos e medicamentos que foram divididos em quatro entregas, a ser finalizado neste sábado (dia 4). O envio atenderá até 30 mil pessoas em um período de um mês.

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

A Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) providenciou o empenho de R$ R$ 8,39 milhões, destinados ao pagamento de 52 mil cestas de alimentos ao estado. As cestas serão enviadas para a unidade da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em Canoas/RS.

Secretaria de Relações Institucionais

Foi autorizada a liberação de pagamento de 580 milhões em emendas do Estado, que atenderão a 497 municípios. Há também a previsão de liberação para os ministérios da Saúde (538 mi), Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Esporte, Educação e Justiça (42 mi).

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Foram disponibilizadas 2 mil cestas de alimentos às cozinhas solidárias que atenderão a população atingida pelas chuvas.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit)

Foram registrados 47 pontos de interdição nas rodovias federais, sendo 11 com bloqueio parcial e 36 com bloqueio total: BR-116/RS (18); BR-153/RS (2); BR-158/RS (3); BR-287/RS (1); BR-290/RS (10); BR-392/RS (3); BR-470/RS (10).

Ministério das Comunicações

Por intermédio da Telebras, foram enviados 14 Terminais Satelitais Transportáveis (T3SAT) para conexão banda larga via satélite, com a finalidade de auxiliar as equipes de resgate no atendimento aos moradores ilhados. Profissionais da Telebras e da Defesa Civil estadual estão avaliando rotas de acesso às localidades mais atingidas nas cidades de Santa Maria, Lajeado e Estrela, que se encontram com acesso interrompido devido a alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos ou outras consequências das chuvas e da cheia de rios. O Ministério enviou mais 20 antenas emergenciais da Telebras para apoio às equipes de resgate.

Força Nacional de Segurança Pública

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional em apoio ao estado, em ações de suporte e socorro à população nas áreas afetadas. Os integrantes também atuarão para a manutenção dos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por quinze dias.

Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear)

O Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) foi fechado às 20h30 desta sexta-feira (3), para efetivação de ajustes na malha aérea. Aeroportos das cidades de Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria também estão com problemas devido à situação meteorológica no estado.

Força Aérea Brasileira

A FAB transportou nesta sexta-feira (3) equipamentos hospitalares, material laboratorial e leite materno infantil de Canoas para Santa Maria. A missão foi cumprida com uma aeronave C-98 Caravan da Base Aérea de Santa Maria (BASM).

EFETIVO AMPLIADO — O efetivo das Forças Armadas foi ampliado nesta sexta-feira para garantir ainda mais eficiência e agilidade nas ações. Ao todo, 936 militares atuam no estado neste momento em operações de salvamento às vítimas. As equipes trabalham em 25 municípios, onde estão sendo empregadas nove aeronaves, 98 embarcações e 70 viaturas.

Para auxiliar no socorro às vítimas, será instalado um hospital de campanha em Lajeado (RS), um dos municípios mais atingidos. O módulo conta com enfermaria, 40 leitos, dois consultórios para atendimento e um para triagem. A previsão é de que outra unidade seja montada no município de Estrela.

O trabalho das Forças Armadas, por meio da operação Taquari II, teve início na terça-feira, 30 de abril. As ações ocorrem em apoio à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros. As atividades desempenhadas incluem resgate de pessoas ilhadas, evacuações aeromédicas, distribuição de água, alimentos e donativos e auxílio na recuperação da infraestrutura danificada. Os militares atuam, ainda, na montagem de barracas para triagem de desabrigados e fornecimento de colchões.

A força-tarefa federal de socorro aos gaúchos conta ainda com a participação de 17 ministérios, além de órgãos como Polícia Rodoviária Federal (PRF), Conab, Dnit e Forças Armadas.

Com Informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR)

