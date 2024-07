Concilia CG terá atendimento neste sábado (06)

Contribuintes podem negociar débitos tributários e não tributários na categoria principal ou acessória

A Prefeitura realizará neste sábado (06), um plantão do Concilia CG para que contribuintes possam negociar débitos tributários e não tributários, na categoria principal ou acessória inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não. As negociações podem ser feitas presencialmente, das 8h às 16h -sem fechar para o almoço- na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 2.655. Caso o contribuinte não consiga comparecer presencialmente, as negociações podem ser feitas também por ligação ou on-line por meio do endereço eletrônico: https://concilia.campogrande.ms.gov.br/pagamento.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), 45.799 pessoas foram atendidas desde o dia 03 de junho, quando os atendimentos foram iniciados. Deste número, 8.663 atendimentos foram presenciais, 37.136 atendimentos on-line e 18.167 guias imobiliárias emitidas.

Os contribuintes poderão pagar os boletos enviados via Correios ou solicitar a emissão da Guia DAM com os benefícios previstos pela Lei Complementar, tanto para pagamento à vista quanto parcelado. As guias DAM podem ser emitidas de forma simplificada por meio do site Concilia Campo Grande, que estará operacional com o início do mutirão. Além disso, há canais de teleatendimento disponíveis para auxiliar os contribuintes.

Canais de Atendimento

Presencial: Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), Rua Marechal Rondon, nº 2655, das 8h às 16h.

On-line: Disponível 24 horas através do https://concilia.campogrande.ms.gov.br/pagamento.

Telefônico: De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, até 12 de julho de 2024: 4042-1320, 98478-8873, 98471-0487, 99968-8992, 99969-1375, 99972-8202, 99995-6273, 99973-9589, 99975-1427, 99969-0928.

Para mais informações e detalhes, os contribuintes devem acessar o site ou entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis.

*Com informações da Prefeitura

