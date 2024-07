Dois foragidos são encontrados em fumódromo e acabam presos em Dourados

Na última sexta-feira (28), foram enviada a polícia informação de que uma residência abandonada na região do Bairro João Paulo II em Dourados estaria servindo como “fumódromo” para usuários de drogas e depósito de objetos furtados/roubados.

A polícia conseguiu identificar o local e confirmou um fluxo intenso de diversas pessoas ingressando e saindo do imóvel.

Durante a verificação, os policiais civis capturaram dois indivíduos que eram foragidos da justiça e estavam se escondendo nesse local. Um deles, que tinha em seu desfavor um Mandado de Prisão pelo crime de tráfico de drogas, havia levado sua companheira e uma criança de colo para morarem nesta casa, com o intuito de se esconder e evitar ser preso.

Os dois homens foram conduzidos à 2ªDP/Dourados, onde seus mandados de prisão foram cumpridos, sendo, posteriormente, levados à carceragem da Depac.

A prisão ocorreu pela Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da 2ª Delegacia de Dourados.

