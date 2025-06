Força Integrada apreende mais de 8 toneladas de maconha em acampamento rural próximo a Campo Grande

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS) realizou, no sábado (29), uma apreensão de drogas em um acampamento clandestino na zona rural de Mato Grosso do Sul, a cerca de 80 quilômetros de Campo Grande. Durante a operação, mais de oito toneladas de maconha foram apreendidas e uma pessoa foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Federal, a ação foi resultado de investigações e trabalho de inteligência que indicavam a existência de um ponto de armazenamento e logística para o tráfico internacional de drogas em uma área de mata fechada e de difícil acesso. No local, os agentes encontraram dois acampamentos distintos, equipados com barracas, galões de água, combustível, energia elétrica improvisada e diversos materiais próprios para permanência prolongada no ambiente rural.

Além da droga, os policiais também apreenderam itens que reforçam a suspeita de que o local era utilizado para o armazenamento e possível distribuição de grandes quantidades de entorpecentes. A pessoa detida no local foi conduzida à autoridade policial e autuada por tráfico internacional de drogas. A identidade do preso não foi divulgada.

A operação foi coordenada pela FICCO/MS, força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Polícia Penal Estadual (AGEPEN) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

As investigações continuam para identificar outros envolvidos com o esquema.

