Dois homens são presos em flagrante por tráfico de drogas em Paraíso das Águas

No sábado (28), dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Paraíso das Águas, cidade distante 278 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia local, com apoio da Polícia Militar, após o recebimento de uma denúncia anônima que desencadeou uma série de diligências.

Durante o desdobramento da ocorrência, os policiais civis receberam informações de que um homem estaria retornando de Costa Rica-MS com entorpecentes, supostamente destinados ao primeiro suspeito. O indivíduo foi abordado ao descer de seu veículo, sendo encontrada com ele uma trouxa de cocaína ainda não fracionada, o que reforçou a suspeita de tráfico. Ele foi imediatamente preso em flagrante.

Antes disso, a investigação inicial teve início após a denúncia apontar que um homem estaria vendendo drogas durante um evento de motocross na cidade. Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) passaram a monitorar o suspeito, que foi localizado em uma tabacaria. Com a chegada da Polícia Militar, ele foi abordado e revistado.

Em sua posse, foram encontrados dois invólucros de cocaína, um cigarro artesanal de maconha e uma porção adicional da droga escondida em seu calçado. Outro homem que estava no local também foi abordado e flagrado com uma porção de maconha. Ele alegou ser usuário e afirmou ter comprado o entorpecente do investigado, inclusive efetuando pagamentos por meio de transferência bancária durante o evento.

Diante das provas reunidas, ambos os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas.