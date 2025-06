Prefeita pode publicar prorrogação de decreto com cortes de gastos nesta segunda-feira

Após apelos dos vereadores, Adriane Lopes vai prorrogar cortes de 25% por mais 90 dias

O decreto da prefeita prorrogando o corte de gastos pode ser publicado nesta segunda-feira (30). O Decreto de nº 16.203/2025 será prorrogado por mais 90 dias, a vigência que se encerraria no dia 30 de junho, agora tem previsão até setembro deste ano. A informação veio através da assessoria de comunicação da prefeitura.

Conforme já dito por Adriane Lopes (PP) publicamente, as medidas previstas no decreto integram um amplo processo de reestruturação administrativa e as ações seguem sendo monitoradas e ajustadas conforme o planejamento avança. O líder da prefeita na Câmara Municipal, o vereador Beto Avelar (PP) já havia se manifestado no último dia (26) dizendo que a possibilidade de prorrogação do decreto seria uma alternativa viável para conter a crise financeira que Campo Grande vem enfrentando.

Entre as medidas adotadas está o corte de 30% da estrutura administrativa da Prefeitura, o que gerou impactos imediatos na gestão, mas que, segundo Adriane, é essencial para viabilizar novas ações a partir de 2025.

A prefeita também determinou uma redução de pelo menos 25% em gastos com água, energia, papel, combustíveis, telefonia, serviços terceirizados e contratos de manutenção. O decreto também suspende novas contratações de servidores efetivos e comissionados, exceto em casos de aposentadoria ou falecimento, além de proibir pagamentos extras, como substituições em cargos comissionados e horas extras para professores, salvo exceções.

Outras medidas incluem a revisão dos contratos atuais, com veto a reajustes automáticos sem negociação, restrição ao uso de diárias, gratificações e consultorias externas, e proibição da ampliação da terceirização — exceto em obras públicas custeadas por convênios. As ações do decreto são avaliadas a cada dois meses com base em relatórios enviador por cada secretaria detalhando as economias feitas.

Além da prorrogação do decreto, a líder do executivo também já manifestou que estuda medidas de equilíbrio fical para contar com o apoio do Tesouro Nacional e conseguir recursos para investimentos.

Brunna Paula