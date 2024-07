Dois dias de Operação rendem multa para 604 motoristas em Campo Grande

No segundo dia da Operação Faixa Exclusiva, realizada pela Polícia Militar de Trânsito, em Campo Grande, desde ontem (16), mais 273 autos de infrações foram lavrados pelos agentes, somando 604 multas até o momento.

De acordo com o Batalhão, a Operação deve seguir em algumas avenidas da Capital até sexta-feira (19). Além dos agentes, está sendo utilizado um drone para auxiliar na visualização das infrações cometidas por motoristas que optam por trafegar nas faixas exclusivas aos ônibus.

Considerada gravíssima pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a atitude pode render ao condutor a multa no valor de R$ 293,47.

Além dos coletivos, podem trafegar na faixa exclusiva viaturas, táxis identificados e veículos que irão realizar a conversão. Ao todo, de janeiro a junho, foram registradas 884 infrações pelo uso irregular do corredor de ônibus.

A Operação ocorre nas principais vias da cidade, como Rua Rui Barbosa, Rua Brilhante e Avenida Duque de Caxias, que conta com a faixa exclusiva para os coletivos públicos.

