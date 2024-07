Calor intenso e baixa umidade marcam a quinta-feira em Mato Grosso do Sul

O tempo aberto predomina em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (18), com temperaturas elevadas que podem alcançar os 34ºC. A umidade relativa do ar deve atingir índices alarmantes, próximos aos 20%, o que é preocupante para a saúde.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu claro e temperatura de 18ºC. Ao longo do dia, a temperatura deve subir para 31ºC, com previsão de atingir 32ºC na sexta-feira (19). Para o fim de semana, a máxima deve repetir os 32ºC, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas regiões pantaneiras, as máximas previstas para esta quinta-feira são de 33ºC em Porto Murtinho e 34ºC em Coxim, Aquidauana e Corumbá. No sul do Estado, Ponta Porã e Dourados terão uma máxima de 29ºC.

Outras cidades do estado também enfrentam calor intenso: Água Clara deve chegar a 33ºC, Três Lagoas, Costa Rica e Paranaíba a 32ºC, São Gabriel do Oeste, Maracaju, Bonito e Ivinhema a 31ºC, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul a 30ºC, e Naviraí a 29ºC.

Com a baixa umidade do ar, é essencial que a população tome medidas de prevenção, como hidratação adequada e evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de pico.

