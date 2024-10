Foragido condenado por homicídio no ano 2013 é preso em Iguatemi

Nesta quarta-feira(09), um homem condenado por Homicídio Doloso na forma Tentada no ano de 2023 e estava foragido foi capturado na cidade de Iguatemi.

O homem identificado como D.E.N., de 43 anos irá cumprir a pena de 4 anos e 9 meses em regime fechado. A determinação da prisão foi decretada pelo Poder Judiciário da cidade de Itaquiraí.

O homem foi encontrado na Zona Rural de Iguatemi e conduzido à Delegacia da cidade de Iguatemi. A polícia permite que denúncias sejam feitas pelo telefone: (67) 3471-1372.

