Falso roubo de veículo é esclarecido pela polícia

Na noite da última terça-feira(08), a polícia esclareceu uma falsa comunicação de crime. O homem de 27 anos que fez a denúncia falsa irá responder criminalmente pelo crime.

No dia 7 de outubro, ele foi registrou um boletim de ocorrência falando sobre um roubo com grave ameaça, de um Hyundai/HB20, de propriedade da Localiza Aluguel de Carros S/A, supostamente ocorrido em frente à rodoviária, na Avenida Gury Marques.

O setor de investigação da DEFURV (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) realizou diligências com o intuito de elucidar os fatos, descobrindo que não houve roubo do veículo.

Segundo a políicia o homem comunicante da ocorrência, identificado como M.H.P., é oriundo do estado de Minas Gerais e alugou o carro em questão e o conduziu até o Paraguai, sequer entrando na cidade de Campo Grande-MS.

Por causa disso, ele responderá por falsa comunicação de crime.

A DEFURV alerta que todas as ocorrências de roubo e de furto de veículos são apuradas e devidamente investigadas e que comunicar falsamente um desses fatos é crime, com penas que podem chegar até a oito anos de reclusão.

