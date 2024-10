Corpo de homem morto com três tiros é encontrado em estrada vicinal de Campo Grande

Corpo de homem ainda não identificado foi encontrado abandonado, na tarde desta quarta-feira (9), em uma estrada vicinal próximo do Condomínio Terras do Golfe, localizado na BR-262, em Campo Grande.

A vítima estava jogada em um mato às margens da pista de terra, com três marcas de perfuração no corpo causadas por disparo de arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada, assim como a URSA (Unidade de Resgate de Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros, que atestou o óbito. Ainda conforme informações, o corpo do homem estava limpo, com roupas e chinelo, além de não apresentar marcas de agressão.

A DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) está no local e já iniciou as investigações sobre o caso. Não há relato sobre quem cometeu o crime, nem o local.

