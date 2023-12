Foragido com 5 mandados de prisão é localizado e troca tiros com a polícia em Eldourado

Na manhã desta terça-feira, as Polícias Civil e Militar, em uma ação conjunta, desencadearam uma operação em Eldorado-MS com o objetivo de cumprir cinco mandados de prisão contra um homem procurado pela justiça. O indivíduo é acusado de ter cometido cinco homicídios na cidade de Cascavel, no Estado do Paraná.

O foragido foi localizado em uma propriedade na zona rural de Eldorado-MS. Após a confirmação do paradeiro, as equipes policiais foram até o local e foram recebidos a tiros pelo suspeito.

O acusado estava armado com uma pistola e, mesmo após a verbalização policial, direcionou a arma em direção à equipe. Em ato de defesa, os policiais dispararam contra o suspeito, atingindo-o na região do tórax. Imediatamente, os agentes prestaram os primeiros socorros e conduziram o homem ferido ao hospital local. Posteriormente, ele foi transferido para Campo Grande para receber atendimento médico.

A operação foi desencadeada em resposta aos mandados de prisão expedidos contra o indivíduo, que enfrenta acusações graves de homicídios em Cascavel. A ação conjunta das forças policiais resultou na localização e detenção do acusado, destacando a eficácia das forças de segurança em trabalhar de maneira coordenada para garantir a captura de indivíduos procurados pela justiça. O caso permanece sob investigação para esclarecer todos os detalhes dos homicídios cometidos pelo acusado em Cascavel.

