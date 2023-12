“Cinema Itinerante” acontece hoje em Aparecida do Taboado

Hoje(14), será realizado o Cine Taboado, projeto de cinema itinerante que visa levar diversidade cultural e acesso à arte cinematográfica. O evento começa às 19h no Salão da Melhor Idade.

O cinema é gratuito, e aberto a todos os públicos, sendo assim, acessível. A ideia é também levar o lazer, promover a cultura e estimular os laços de comunidade com o projeto Cine Taboado.

A realização é promovida pela Psicologia e Arte, contando com a participação especial de Sol Flores e Giulliano Stucchi. Além disso, é apoiado pelo Governo Municipal, por meio da Diretoria de Cultura, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

