Jovem de 28 anos morre após colisão entre carro e carreta na BR-262

Tatiane Martins, 28, morreu na manhã desta quinta-feira (14), vítima de um acidente envolvendo o veículo que estava a bordo com uma carreta, na BR-262, próximo a obra do Projeto Cerrado em Ribas do Rio Pardo, a aproximadamente 97 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o portal Água Clara MS, a batida aconteceu no momento que veículo da empresa com duas pessoas a bordo, entre elas Tatiane, fazia a rotatória. Instante em que foram atingidos pela carreta e arrastados por aproximadamente 50 metros.

Médicos do Ambulatório do Projeto Cerrado realizaram o primeiro atendimento, constatando o óbito da passageira e encaminhando o motorista do veículo ao Hospital Municipal. O motorista da carreta também foi atendido e passa bem.

Equipes do Corpo de Bombeiros aguardam a perícia concluir o trabalho para fazer o desencarceramento, pois a vítima estava presa às ferragens. A jovem é de Ribas do Rio Pardo, esposa e mãe de uma criança de 6 anos. Acesse também: Receita Federal investiga uso de madeira contrabandeada em construção da ponte da Rota Bioceânica