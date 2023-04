Foragido agride os pais e leva tiro na perna tentando tirar arma de policial

O autor é usuário de drogas e agrediu os pais durante surto psicótico

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (5), um jovem de 27 anos, denunciado pelos próprios pais por causar transtorno na residência onde mora na Rua Adelaide Maia Figueiredo, Parque do Lageado, sul de Campo Grande. Durante a abordagem, o suspeito teve de ser contido com disparos de tiro.

Segundo boletim de ocorrência, inicialmente os policiais forma acionados e a mãe do indivíduo passou a relatar que seu filho é usuário de entorpecente, e por não ter usado drogas hoje, entrou em surtou e agrediu os pais, de 45 e 48 anos.

Na chegada das autoridades, o autor já não se encontrava. Aos policiais, a mãe do rapaz relatou que seu filho cumpria pena em Porto Velho, Rondônia, e estava evadido do Sistema Prisional, informação confirmada logo em seguida.

Após o esclarecimento, a PM patrulhou pela região do bairro para localizar o autor. Na sequência, os agentes retornaram para a casa onde houve a ocorrência e encontraram o jovem sentado próximo ao portão. Diante da certeza que contra o abordado existia um mandado de prisão em aberto, foi dada voz de prisão a ele e solicitado que colocasse as mãos para trás.

Foi quando o jovem não respeitou a ordem e virou-se contra um dos policiais, dando início a uma luta corporal, sendo visível a intenção do autor em retirar a arma do coldre do militar. Diante da situação, foi efetuado um disparo de tiro na perna do autor, fazendo com que ele caísse.

O autor, consciente e orientado foi algemado e colocado no compartimento de presos, porém ainda oferecia resistência, e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Rosa Pedrossian. Após o atendimento foi constata duas perfurações na coxa esquerda do autor.

O caso foi registrado como residência e lesão corporal decorrente de oposição a intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Acesse também: Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Santa Catarina

