Câmara discute aplicação medicinal do Canabidiol

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, na segunda-feira (10), audiência pública para discutir sobre o uso e a aplicação medicinal do Canabidiol. O debate tem início às 18h no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis.

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, composta pelos vereadores Tabosa (presidente), Ronilço Guerreiro (vice), Dr. Jamal, Luiza Ribeiro e Dr. Loester.

O intuito é trazer os princípios norteadores sobre os aspectos políticos, sociais, jurídicos e científicos, além de apresentar o impacto social do trabalho de associativismo em Mato Grosso do Sul. Outro objetivo é desmistificar preconceitos sobre os usos da cannabis medicinal e impulsionar o acesso ao tratamento.

“A Câmara Municipal quer ser o espaço que afaste o preconceito que atrapalha o debate sobre Cannabis medicinal. O plantio legalizado e com fins medicinais e científicos, garante qualidade de vida de doentes e proporciona ampliação da pesquisa”, afirma a vereadora Luiza Ribeiro.

A audiência é organizada em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal Divina Flor e o mandato da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e do deputado estadual Pedro Kemp (PT).

