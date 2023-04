Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Santa Catarina

Uma creche no município de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de ataque na manhã desta quarta-feira (5) e quatro crianças foram mortas e uma foi levada ao hospital em estado grave. A creche Cantinho Bom Pastor era particular.

Segundo informações preliminares, o responsável pelo ataque era um homem de 25 anos, e teria entrado na unidade de ensino com uma machadinha para atacar as crianças. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (Podemos) e o delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmaram que o homem pulo o muro da escola para ter acesso ao pátio da instituição e as crianças. Após o crime ele se entregou no 10º Batalhão da Polícia Militar. Está sendo investigado se há mais envolvidos no ataque.

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados logo no início da manhã na creche. O Hospital Santo Antônio informou em nota que recebeu quatro crianças feridas, dois meninos e duas meninas, com ferimentos, e que agora estão em observação.

Pais e responsáveis das crianças foram até a escola em situação de desespero. Apenas agentes de segurança entraram no local para o resgate dos estudantes e todas as crianças já foram retiradas da creche e encaminhadas as famílias.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), lamentou o crime em suas redes sociais e ´prestou solidariedade as vítimas. Em nota, ele decretou luto oficial de três dias após a morte das crianças.

“É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, diz o comunicado.

O ataque acontece há apenas nove dias do atentado em São Paulo, na Escola Estadual Thomazia Montoro, que matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. O autor do crime é um adolescente de 13 anos, estudante da própria instituição, que matou Elizabeth a facadas e atacou outros educadores e alunos.

