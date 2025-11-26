FICCO/MS intercepta caminhão com fundo falso carregado com cocaína na BR-060

Uma ação da FICCO/MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) resultou, na tarde desta terça-feira (25), na apreensão de um caminhão equipado com fundo falso e carregado com cocaína. A abordagem ocorreu na BR-060, entre Jaraguari e Bandeirantes, região central de Mato Grosso do Sul, em um ponto de fiscalização montado com base em levantamentos de inteligência.

De acordo com a força-tarefa, a operação tinha como foco interromper rotas estratégicas utilizadas por organizações criminosas para o transporte de drogas e armas provenientes do norte do Estado, sobretudo da divisa com Mato Grosso, com destino ao Centro-Sul do país. O trecho fiscalizado vinha sendo monitorado por agentes após análises apontarem fluxo crescente de veículos suspeitos.

Durante a tarde, diversos motoristas foram parados para verificação. Entre eles, estava o condutor de um caminhão com placas aparentes de outro estado. Aos policiais, o motorista deu respostas contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, além de não conseguir detalhar locais de parada ou o motivo do carregamento. Ele também admitiu ter antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo, fato que reforçou a suspeita dos agentes.

Com base nas inconsistências, o caminhão passou por uma vistoria detalhada. Foi então que os integrantes da FICCO/MS localizaram um compartimento oculto, um fundo falso, onde estavam armazenados diversos tabletes de cocaína. A quantidade do entorpecente apreendido não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Federal/SENAPPEN e Guarda Civil Metropolitana, que atuam de forma integrada no combate às redes de criminalidade organizada no Estado.

O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde deve responder por tráfico de drogas. A investigação prossegue para identificar possíveis envolvidos no esquema e o destino final da carga ilícita.

