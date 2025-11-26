FICCO/MS intercepta caminhão com fundo falso carregado com cocaína na BR-060

Foto: divulgação/Polícia Civil
Foto: divulgação/Polícia Civil

Uma ação da FICCO/MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) resultou, na tarde desta terça-feira (25), na apreensão de um caminhão equipado com fundo falso e carregado com cocaína. A abordagem ocorreu na BR-060, entre Jaraguari e Bandeirantes, região central de Mato Grosso do Sul, em um ponto de fiscalização montado com base em levantamentos de inteligência.

De acordo com a força-tarefa, a operação tinha como foco interromper rotas estratégicas utilizadas por organizações criminosas para o transporte de drogas e armas provenientes do norte do Estado, sobretudo da divisa com Mato Grosso, com destino ao Centro-Sul do país. O trecho fiscalizado vinha sendo monitorado por agentes após análises apontarem fluxo crescente de veículos suspeitos.

Foto: divulgação/Polícia Civil

Durante a tarde, diversos motoristas foram parados para verificação. Entre eles, estava o condutor de um caminhão com placas aparentes de outro estado. Aos policiais, o motorista deu respostas contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, além de não conseguir detalhar locais de parada ou o motivo do carregamento. Ele também admitiu ter antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo, fato que reforçou a suspeita dos agentes.

Com base nas inconsistências, o caminhão passou por uma vistoria detalhada. Foi então que os integrantes da FICCO/MS localizaram um compartimento oculto, um fundo falso, onde estavam armazenados diversos tabletes de cocaína. A quantidade do entorpecente apreendido não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Federal/SENAPPEN e Guarda Civil Metropolitana, que atuam de forma integrada no combate às redes de criminalidade organizada no Estado.

O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde deve responder por tráfico de drogas. A investigação prossegue para identificar possíveis envolvidos no esquema e o destino final da carga ilícita.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Jovem sem CNH inicia perseguição após desobedecer parada em blitz, no bairro Jardim Tarumã

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *