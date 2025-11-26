Agência de Empregos da Funsat divulga 1.288 vagas nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga nesta quarta-feira (26), 1.288 oportunidades de emprego, distribuídas em 153 profissões diferentes. As vagas são ofertadas por 180 empresas que contam com a intermediação da agência, vinculada à Prefeitura de Campo Grande.
Grande parte das oportunidades está disponível nas seleções de perfil aberto, modalidade em que não é exigida experiência prévia para a contratação.
Entre elas, destacam-se:
Alimentador de linha de produção – 10 vagas
Atendente de lojas e mercados – 42 vagas
Auxiliar de estoque – 17 vagas
Consultor de vendas – 15 vagas
Leiturista – 3 vagas
Operador de caixa – 140 vagas
Repositor de supermercados – 23 vagas
No quadro geral de oportunidades, a Funsat também apresenta vagas para:
Ajudante de eletricista – 2 vagas
Ajudante de cozinha – 2 vagas
Assistente de prevenção de perdas – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 126 vagas
Camareira de hotel – 3 vagas
Encanador – 3 vagas
Jardineiro – 3 vagas
Magarefe – 5 vagas
Motorista de caminhão – 8 vagas
Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis nove vagas exclusivas, sendo cinco para empacotador à mão e quatro distribuídas entre auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. O atendimento ocorre no Guichê 1, das 7h às 16h, no piso térreo da Fundação.
A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para dúvidas ou sugestões, o atendimento telefônico está disponível pelo (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841. As vagas atualizadas e outras informações também podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da Fundação: Instagram @funsat.cg e Facebook FunsatCampoGrandeMS.
Confira o Painel da Empregabilidade completo no link abaixo.