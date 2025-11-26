Agência de Empregos da Funsat divulga 1.288 vagas nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga nesta quarta-feira (26), 1.288 oportunidades de emprego, distribuídas em 153 profissões diferentes. As vagas são ofertadas por 180 empresas que contam com a intermediação da agência, vinculada à Prefeitura de Campo Grande.

Grande parte das oportunidades está disponível nas seleções de perfil aberto, modalidade em que não é exigida experiência prévia para a contratação.

Entre elas, destacam-se:

Alimentador de linha de produção – 10 vagas

Atendente de lojas e mercados – 42 vagas

Auxiliar de estoque – 17 vagas

Consultor de vendas – 15 vagas

Leiturista – 3 vagas

Operador de caixa – 140 vagas

Repositor de supermercados – 23 vagas

No quadro geral de oportunidades, a Funsat também apresenta vagas para:

Ajudante de eletricista – 2 vagas

Ajudante de cozinha – 2 vagas

Assistente de prevenção de perdas – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 126 vagas

Camareira de hotel – 3 vagas

Encanador – 3 vagas

Jardineiro – 3 vagas

Magarefe – 5 vagas

Motorista de caminhão – 8 vagas

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), estão disponíveis nove vagas exclusivas, sendo cinco para empacotador à mão e quatro distribuídas entre auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza. O atendimento ocorre no Guichê 1, das 7h às 16h, no piso térreo da Fundação.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para dúvidas ou sugestões, o atendimento telefônico está disponível pelo (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841. As vagas atualizadas e outras informações também podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais da Fundação: Instagram @funsat.cg e Facebook FunsatCampoGrandeMS.

Confira o Painel da Empregabilidade completo no link abaixo.