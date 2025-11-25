Jovem sem CNH inicia perseguição após desobedecer parada em blitz, no bairro Jardim Tarumã

Nesta terça-feira, um jovem de 22 anos invadiu calçada após iniciar uma perseguição ao recusar obedecer ordem de parada em uma fiscalização de trânsito. O caso aconteceu no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Durante a ação, o homem realizou diversas manobras consideradas perigosas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a perseguição ocorreu quando agentes do BPMTran (Batalhão de Policia Militar de Trânsito) realizavam uma fiscalização no local e o motociclista desobedeceu à ordem de parada.

Durante a perseguição, o jovem realizou diversas manobras consideradas perigosas, mas em determinado momento ele perdeu o controle da moto. Após isso, ele desceu da moto com o pé lesionado e se escondeu em uma residência próxima, onde foi detido.

Quando questionado, o jovem informou aos policiais que desobedeceu à parada por não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi detido e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.