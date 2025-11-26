Calor passa dos 39 °C no Pantanal e quarta-feira será abafada em quase todo MS

Regiões como Campo Grande, Dourados e Três Lagoas também terão tempo firme, variação de nuvens e máximas acima dos 30 °C

A quarta-feira será marcada por calor intenso e tempo firme em praticamente todo Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as maiores temperaturas devem ocorrer no Pantanal, onde Corumbá pode atingir 39 °C, seguida por Aquidauana (37 °C) e Porto Murtinho (36 °C).

Na Capital, a expectativa é de mínima de 23 °C e máxima de 34 °C, com predomínio de sol entre nuvens e clima seco — cenário que se repete no Bolsão, onde Paranaíba deve chegar a 33 °C e Três Lagoas a 34 °C.

O sul do Estado também terá um dia quente, porém com marcas ligeiramente mais amenas. Dourados varia de 20 °C a 33 °C, enquanto Ponta Porã deve registrar 20 °C de mínima e 31 °C de máxima. Em Iguatemi, a oscilação será entre 19 °C e 33 °C.

Na região norte, Coxim terá 24 °C de mínima e 35 °C de máxima, e em Camapuã os termômetros vão dos 22 °C aos 34 °C. Anaurilândia, no leste, mantém previsão semelhante, com variação entre 21 °C e 33 °C.

Apesar da presença de algumas nuvens em diferentes regiões, não há indicação de chuva significativa. O predomínio será de sol forte ao longo do dia, com aumento gradual do calor no período da tarde.

