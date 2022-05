Feminicídio: Mulher é morta a facadas dentro de casa

Na noite de ontem (13), uma mulher de 48 anos, identificada como Elenice Pinto Martins, foi encontrada morta dentro de casa. O suspeito é o marido, um homem de 49 anos, que após o crime ele teria tentando tirar a própria vida. O feminicídio aconteceu na Rua José Matte, no Bairro São Caetano, saída para Rochedinho, em Campo Grande.

Segundo informações, o marido teria esfaqueado a esposa após uma discussão. De acordo com a Polícia Civil, um sobrinho da vítima estava em uma casa no mesmo terreno, e relatou que ouviu os gritos da tia. Logo depois o enteado de Elenice, uma criança de 11 anos, avisou que o pai havia matado a madrasta.

O suspeito foi encontrado deitado na cama com um corte no pescoço e ensanguentado. De acordo com o registro da ocorrência, quem encontrou o corpo de Elenice foi a Polícia Militar.

O homem foi encontrado sobre o corpo da vítima e preso em flagrante. Devido às lesões, ele foi levado para atendimento médico sob escolta policial. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém Elenice já estava sem vida.

Uma equipe da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) também foi ao local.