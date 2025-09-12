Família reage e impede execução em tentativa de homicídio na zona rural de Ponta Porã

Um homem de 40 anos sobreviveu a uma tentativa de execução na noite dessa quinta-feira (11), após reagir à invasão de dois atiradores em sua residência, localizada na zona rural de Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a ocorrência policial, a vítima estava em casa com a esposa e a filha quando, por volta das 19h, dois homens chegaram em uma motocicleta YBR verde, sem placa. Um deles invadiu o imóvel e anunciou que iria matá-lo.

Houve luta corporal entre o morador e o agressor, momento em que a esposa e a filha, menor de idade, intervieram para ajudá-lo. Após intensa resistência, o criminoso conseguiu se desvencilhar e fugiu. O comparsa, que aguardava do lado de fora, também deixou o local.

A perícia identificou disparos de arma de fogo nas portas da casa. Durante o confronto, o morador conseguiu tomar a arma de um dos autores e entregou o revólver aos policiais que atenderam a ocorrência.

A vítima afirmou não saber quem seriam os criminosos nem a motivação para o ataque. A Polícia Civil investiga o caso.

