Engenheiro é preso em Campo Grande na última fase da Operação Spotless, que investiga fraudes em Terenos

O engenheiro civil Leandro Cícero Almeida de Brito, residente em Campo Grande, foi preso nessa quinta-feira (11) em cumprimento ao último mandado de prisão pendente da Operação Spotless, que apura fraudes em licitações e contratos da Prefeitura de Terenos.

De acordo com informações do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), a prisão foi realizada no período da tarde. Leandro Cícero foi encaminhado para audiência de custódia e, posteriormente, para unidade prisional. Ele é investigado pelo crime de integrar organização criminosa, conforme artigo 2 da Lei 12.850.

Segundo o pedido de prisão formulado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em 2022, o engenheiro teria elaborado a documentação técnica que embasou uma tomada de preços fraudulenta da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no assentamento Sete de Setembro. Pelo serviço, Leandro recebeu R$ 9 mil do empresário Hader Luiz Correa Grote Chaves, dono da empresa HG Empreiteira & Negócios Ltda, vencedora do certame. Os repasses ocorreram via Pix entre março e outubro de 2022.

O desembargador Jairo Roberto Quadros decretou a prisão preventiva de Leandro Cícero e mais 15 investigados, autorizando buscas e apreensões na residência dele, além do acesso a telefones celulares e dispositivos informáticos. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do engenheiro.

Outros presos e suspeitas de propina

Entre os detidos na Operação Spotless está o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), que pediu afastamento do cargo. Em nota, seu advogado Julicezar Barbosa afirmou que o cliente foi surpreendido pelas investigações e “sempre pautou sua vida em honestidade e transparência”.

Conforme apurado pelo Gaeco e pelo Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), o prefeito teria recebido R$ 646 mil em propina entre 2021 e 2024, sendo R$ 255 mil referentes à construção de um bloco da Escola Jamic, o maior valor registrado.

A Operação Spotless segue em andamento, com o objetivo de apurar a extensão das fraudes e responsabilizar todos os envolvidos.

