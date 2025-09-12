Morre aos 86 anos Yeda Galindo Bezerra, primeira promotora de Justiça de Mato Grosso do Sul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da ex-procuradora Yeda Galindo Bezerra, ocorrido na última terça-feira (9), em Itapema (SC). Ela tinha 86 anos e foi a primeira mulher a assumir o cargo de promotora de Justiça no recém-criado estado de Mato Grosso do Sul, deixando um legado de pioneirismo na instituição.

Nascida em Poxoréu (MT) em 23 de novembro de 1938, Yeda iniciou sua trajetória no MPMS em 1º de março de 1967, ao assumir o cargo de promotora de Justiça em Dourados. Ao longo de mais de 23 anos de atuação, passou também pelas comarcas de Maracaju, Fátima do Sul, Porto Murtinho e Campo Grande, onde trabalhou nas 10ª e 7ª Promotorias de Justiça.

Em 17 de outubro de 1990, Yeda foi reconhecida como procuradora de Justiça, cargo no qual se aposentou em 5 de dezembro do mesmo ano.

Em nota, o MPMS destacou sua relevância histórica:

“Yeda Galindo Bezerra deixa um legado de pioneirismo e dedicação ao MPMS, tendo contribuído para o fortalecimento da instituição em seus primeiros anos de estruturação no Estado.”

As causas da morte não foram divulgadas.

