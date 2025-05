Família é feita refém durante assalto em Selvíria; bandidos são presos em fuga pela BR-158

Um assalto com momentos de terror foi registrado na noite desta terça-feira (28) em Selvíria, a cerca de 400 km de Campo Grande. Um empresário, sua esposa e a filha foram feitos reféns e trancados dentro de um banheiro durante a invasão da casa por criminosos. A ação, porém, terminou com a prisão dos três assaltantes, que foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto fugiam com o carro da família e diversos objetos roubados.

Conforme o registro policial, o crime ocorreu por volta das 19h45, quando a esposa do empresário chegou em casa, de carro. Por conta da chuva intensa, o veículo acabou atolando na entrada da garagem. Ao buzinar e chamar o marido para ajudar, o casal foi surpreendido por dois homens encapuzados, que invadiram a residência e anunciaram o assalto.

Segundo o relato das vítimas, um dos criminosos ameaçava atirar enquanto o outro trancava o portão para evitar que a família fugisse ou pedisse socorro. Aos gritos e sob forte ameaça, os bandidos obrigaram o casal a subir até o andar superior, onde estava a filha. Os três foram então empurrados para o banheiro da suíte e trancados no cômodo.

Durante toda a ação, os assaltantes simulavam estar armados, mantendo as mãos sob as blusas e afirmando que iriam matar todos caso não colaborassem. Mesmo sem mostrar armas, a intimidação foi suficiente para manter as vítimas imobilizadas.

Em menos de dez minutos, os criminosos reviraram a residência e fugiram com diversos pertences da família: carteiras com cartões bancários, celulares, notebook, leitor de e-books, joias – incluindo dois colares de ouro com medalhas de Nossa Senhora Aparecida, um deles com diamantes – e o carro da família, um Corolla cinza.

A fuga, no entanto, foi interrompida ainda na mesma noite. A PRF recebeu o alerta do crime e iniciou patrulhamento pela BR-158. Pouco tempo depois, o veículo foi localizado trafegando em baixa velocidade no município de Aparecida do Taboado.

Ao receberem ordem de parada, os três suspeitos tentaram fugir, mas foram rapidamente detidos. Dentro do carro, estavam todos os itens roubados, além de documentos e celulares das vítimas.

Ainda de acordo com o registro policial, os assaltantes foram levados ao pronto-socorro local para exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Aparecida do Taboado, onde permanecem presos. O caso foi registrado como roubo com restrição de liberdade das vítimas.

Apesar do susto e da violência da abordagem, nenhum membro da família sofreu ferimentos graves. Os bens foram recuperados e devolvidos às vítimas, e a polícia segue com as investigações para apurar se há envolvimento de outros suspeitos na ação criminosa.

