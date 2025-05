Ciclista morre após ser atropelado por veículo na MS-134, em Nova Andradina

Um ciclista ainda não identificado morreu na noite desta quarta-feira (28) após ser atropelado por um veículo na rodovia estadual MS-134, nas proximidades do perímetro urbano de Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu em frente a um haras, próximo ao km 139 da via.

De acordo com informações apuradas no local pelo site Nova News, o homem seguia de bicicleta em direção ao distrito de Nova Casa Verde quando foi atingido por um veículo que, segundo testemunhas, seria de carga pesada. O condutor não parou para prestar socorro e fugiu do local. Ele ainda não foi identificado pelas autoridades.

O impacto da colisão foi tão forte que destruiu completamente a bicicleta e causou a morte imediata do ciclista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) isolou a área para o trabalho das equipes de investigação. A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), e peritos da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

O caso segue sob investigação. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. As autoridades pedem que qualquer pessoa que tenha informações sobre o veículo envolvido entre em contato com os canais da polícia.

