Palmeiras goleia em despedida de Estêvão e fecha fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha

Em uma noite de festa no Allianz Parque, o Palmeiras não tomou conhecimento do Sporting Cristal e aplicou uma goleada de 6 a 0 nesta quarta-feira (28), encerrando com perfeição sua participação na fase de grupos da Libertadores. Com a vitória, o Verdão chegou aos 18 pontos em seis jogos, manteve 100% de aproveitamento e garantiu a melhor campanha geral da competição.

A partida também marcou a despedida do jovem Estêvão diante da torcida alviverde, antes de sua transferência para o Chelsea, da Inglaterra. O atacante de 17 anos brilhou em campo, abriu o placar aos 31 minutos e participou da jogada do segundo gol, anotado por Flaco López com uma bela cavadinha. Ainda no primeiro tempo, aos 47, Flaco voltou a marcar após assistência de Maurício, fechando a etapa inicial em 3 a 0.

No segundo tempo, mesmo com ritmo controlado, o Palmeiras não reduziu o ímpeto ofensivo. Logo após a saída ovacionada de Estêvão, Raphael Veiga marcou um golaço de falta aos 18 minutos. O quinto gol veio com Paulinho, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa alviverde após bela troca de passes com Allan. Facundo Torres fechou a goleada aos 35, completando cruzamento de Paulinho.

Diante de mais de 40 mil torcedores, o time comandado por Abel Ferreira encerrou a fase com 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol.

O próximo desafio do Verdão será no domingo (1º), às 15h (de MS), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

No Maracanã, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 e também garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores, mas terminou a fase na segunda colocação do Grupo C. O gol da vitória foi marcado por Léo Pereira aos 21 minutos do segundo tempo, após jogada ensaiada de bola parada com Luiz Araújo.

O Rubro-Negro chegou aos 11 pontos, mesmo número da LDU, que goleou o Central Córdoba por 3 a 0 e ficou com a liderança da chave por conta do saldo de gols. O Flamengo buscou o segundo gol até os minutos finais, mas acabou ameaçado nos acréscimos, quando o goleiro Rossi fez grande defesa e garantiu o resultado.

A equipe de Filipe Luís agora volta suas atenções ao Brasileirão, onde enfrenta o Fortaleza no domingo (1º), às 17h30, novamente no Maracanã.

Em jogo sob chuva intensa no Beira-Rio, o Internacional venceu o Bahia por 2 a 1, de virada, e ficou com a liderança do Grupo F da Libertadores, com 11 pontos. O time baiano, que somou sete, disputará os playoffs da Sul-Americana.

Jean Lucas abriu o placar para o Bahia aos 9 minutos do segundo tempo, após rebote do goleiro Anthoni. A resposta do Inter veio logo em seguida: Vitinho empatou aos 12 minutos após assistência de Bruno Henrique, e Rafael Borré virou aos 31, de cabeça, em lance que ainda tocou o travessão antes de entrar.

O Bahia pressionou nos minutos finais, mas Anthoni garantiu o resultado com defesas decisivas. O Colorado agora espera o sorteio da Conmebol para conhecer seu adversário nas oitavas.

No Brasileirão, o Bahia enfrenta o São Paulo no sábado (31), às 17h30, e o Inter encara o Fluminense no domingo (1º), às 19h30, novamente em Porto Alegre.

