Papy quer fechar semestre com proposta “robusta” de soluções da CPI do Transporte

Com menos de dois meses para o recesso parlamentar, a prioridade para os vereadores fecharem o semestre é concluir de forma concisa a CPI (Comissão de Inquérito Parlamentar) do transporte público coletivo que é conduzida na Câmara Municipal sob presidência do vereador Dr. Lívio Leite. O presidente da Casa de Leis, o Papy (PSDB) que fechar o assunto com uma proposta “robusta”.

Atualmente a CPI que investiga a frota de ônibus do Consórcio Guaicurus e os agentes fiscalizadores como a Agereg está em sua terceira fase, nas oitivas, após passar a fase 1 e 2, de análise de contratos e levantamento de informações técnicas e jurídicas. De 6 a 19 junho começa a 4ª fase, de ouvir a população. A apresentação do relatório da 5ª fase está programada para ocorrer entre 20 de junho até 17 de julho.

Ao Jornal O Estado, o vereador Papy comentou que a prioridade para o encerramento do semestre antes do recesso é apresentar uma proposta “possível de ser aplicada a Campo Grande” e elogiou psotura dos integrantes da Comissão. “Estou muito feliz com a postura dos colegas que foram muito cordiais com aquilo que a gente combinou, que era uma CPI que não fizesse palanque político, que ela fosse técnica, que ela tivesse o objetivo do resultado. Então, assim, acho que o grande ponto para a gente encerrar esse semestre seria fechar bem a CPI. E nós temos alguns outros projetos que o Executivo precisa mandar e que a gente poderia construir, principalmente dentro da questão imobiliária da cidade, do zoneamento da cidade, outorga onerosa, moradia social. Tem alguns projetos que estão sendo discutidos que são de grande importância para a cidade e que ainda não chegaram, principalmente os desenvolvimentos como a lei do PRODES e a LDO”, concluiu.

Por Carol Chaves

